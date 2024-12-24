В деле о поставках в ВС РФ некачественных бронежилетов появился новый фигурант

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В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года», — говорится в документах.
Ему вменяют посредничество во взяточничестве. Сам Богданов вину свою не признает.
Следствие считает, что сотрудники группы компаний «Пикет» украли выделенные Минобороны РФ деньги на закупку бронежилетов. После они поставили в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, качество которых не соответствовало требованиям госконтракта.
Гендиректору Андрею Есипову предъявили обвинение в мошенничестве и даче взятки. Кроме того, по делу проходят начальник службы безопасности и финансовый директор «Пикета» Михаил Кальченко и Виктория Антонова.
В деле имеются и другие фигуранты, которым вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО, кроме одного, который заключил сделку со следствием.
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