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Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев получил 5 лет тюрьмы за взятку

12 августа 2024, 13:19
Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Белгородский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд приговорил признать Полежаева Константина Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 6 УК, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы», — огласил приговор судья.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 36 миллионов рублей и запретили на восемь лет занимать должности на госслужбе. Наказание Полежаев должен отбывать в колонии строгого режима.



По данным следствия, Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей, взамен он помог фирме заключить договоры на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ.

В суде Полежаев признал вину и сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ.

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#контракт
Появился снимок банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии №7
12 августа 2024, 12:54

Фото: iStock/OlFedv

В сети появилась фотография банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии № 7. Снимок публикуют «Известия».
На опубликованном кадре можно заметить, как не менее 40 заключенных сидят за банкетными столами. Среди блюд — шашлык, пицца, салаты, фрукты, выпечка и напитки, пишут «Известия».

На этом банкете присутствовали осужденные за тяжкие преступления, в том числе, участники и члены этнических преступных группировок. Отмечается, что УФСИН РФ проведет проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#тюрьма
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В Подмосковье задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в арендованном доме
В Пушкинском округе задержали жителя Украины за наркоторговлю
12 августа 2024, 12:00

Фото: iStock/Darwin Brandis

В Пушкинском округе Московской области задержали жителя Украины за наркоторговлю. Об этом сообщает Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».
Отмечается, что 39-летний уроженец Украины арендовал дом в деревне Василёво. Там он организовал нарколабораторию.

При обыске полицейские обнаружили ёмкости с прекурсорами, канистры с жидкостью, респиратор и весы. По итогам проведённой экспертизы выяснилось, что в изъятых веществах содержится мефедрон, масса которого после высушивания составила порядка двух килограмм.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. В настоящее время наркоторговец находится под стражей.

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#подмосковье
#пушкинский округ
#наркотики
#задержание
#полиция
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Грибника, заблудившегося в подмосковном лесу, искали более пяти часов
12 августа 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожилой мужчина ушёл в лес за грибами возле садоводческого товарищества «Лесное» в Наро-Фоминском городском округе и заблудился, его нашли лесничие и спасатели, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Потребовалось более пяти часов, чтобы разыскать любителя тихой охоты. В конечном итоге благодаря совместным оперативным действиям лесничих с сотрудниками МЧС заблудившегося пожилого мужчину удалось найти и вывести из леса», — говорится в сообщении.
Спасательная операция прошла успешно. Отмечается, что грибник, несмотря на выпавшие на его долю испытания, не расстался со своей «добычей» и вернулся домой с набранными грибами.

В областном Комлесхозе отметили, что при потере ориентации в лесу главное — не впадать в панику и сохранять спокойствие. Следует вызвать помощь но номеру 112 и сообщить своё примерное местонахождение. Ориентиром при этом могут стать квартальные столбы с нумерацией, линии электропередачи и доносящийся шум машин.

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#комитет лесного хозяйства мо
#наро-фоминск
#спасатели
#лесник
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Двое взрослых и подросток пропали без вести на лодке у берегов Сахалина
Двое мужчин и подросток пропали по пути с Шантарских островов на Сахалин
12 августа 2024, 10:50

Фото: iStock/oporkka

Двое взрослых мужчин и подросток пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Об этом говорится в Telegram-канале сахалинского отделения поисково-спасательного отряда «Сова».
Уточняется, что путешественники отправились на Шантары 4 августа. 9 августа мужчины и подросток поплыли на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае до села Москальво на Сахалине, но на остров они так и не прибыли.

На сегодняшний день поиски пропавших проходят вдоль береговой линии, также используется беспилотный летательный аппарат. Сотрудники погранслужбы выразили готовность предоставить 2 катера, а МЧС области — вертолет Ми-8.

Отмечается, что среди пропавших — братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван.

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Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
SHOT: Осуждённый за 18 убийств Вова Беспредел просит отправить его на СВО
12 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/FOTOKITA

Пожизненно осуждённый Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самый жестокий участник кровавой Кущёвской ОПГ, осуждённый за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного заключения. Участник преступной группировки написал ходатайство, в котором попросил отправить его в зону боевых действий.

Параллельно с этим мужчина попробовал повлиять на решение «по своим каналам». Примечательно, что накануне в ростовском СИЗО-1 заключенному поставили виниры за 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Ударил бутылкой и расчленил: что произошло между украинцем и россиянкой в Перу на самом деле
12 августа 2024, 09:58

Фото: iStock/aradaphotography

Гражданин Украины зверски расправился с россиянкой в Перу. Прибывшие на место правоохранители ужаснулись увиденному: тело женщины было расчленено, повсюду разбрызгана кровь. Известно, что у убитой были муж и дети. Что привело россиянку в Перу и каковы были мотивы убийства расскажет редакция «Радио 1».

Что известно об убитой в Перу россиянке


44-летняя россиянка Людмила Лазаренко из Владивостока была замужем и имела двоих детей. Длительное время женщина проживала с семьей в Таиланде, где имела собственный центр духовных практик. Несколько лет назад она познакомилась с Пепе Ордоньесом, основателем центра комплексного развития «Dos Mundos», в котором была убита восьмого августа.

Убийство россиянки в Перу


В центре так называемого интегрального развития «Dos Mundos» на севере Перу произошло жестокое убийство. Администрация заведения забила тревогу, когда услышала крики из номера, в котором находились мужчина и женщина. Когда стражи порядка ворвались в комнату, они обнаружили жуткую картину — женщина была убита, а ее тело расчленено.

Рядом с телом россиянки находился окровавленный мужчина. Он кидался на полицейских, пытался укусить их и угрожал самоубийством. Стражи порядка пришли к выводу, что убийца пребывает в невменяемом состоянии.


По информации портала Trome, задержанный нанес своей жертве удар бутылкой по голове, лишив ее возможности к сопротивлению, после чего расправился с беспомощной женщиной.

Фото: iStock/FOTOKITA

Кем оказался убийца


Задержанным по подозрению в убийстве оказался 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин. В настоящее время устанавливается, в каких связях мужчина состоял с россиянкой и почему они оказались в одном номере. Позже глава учреждения «Dos Mundos» расскажет, что ранее уже видел женщину с Кузьменко вместе.

Употребление запрещенных веществ


Руководитель центра заверил правоохранителей, что в его заведении запрещено употреблять какие-либо психотропные вещества. Однако поведение и внешний вид украинца явно свидетельствуют о том, что он находится под воздействием какого-либо препарата. Предполагается, что мужчина мог употребить так называемую аяуаску. Отвар является шаманским атрибутом и используется индийскими племенами при обряде манинкари — «общение с духами».


По сути, сильнейший галлюциноген, психотический эффект от которого длится от 8 до 10 часов.

Странные детали в убийстве россиянки


В администрации центра сообщили, что россиянка должна была покинуть Перу около месяца назад, однако потеряла билет и попросила некоторое время пожить в учреждении. С похожей просьбой к руководству центра обратился и Кузьмин. Он не проходил никакого лечения, а лишь попросил временного пристанища до отъезда.

Могли ли Кузьмин и Лазаренко от кого-то скрываться, состояли ли они в романтических отношениях или их связывало пристрастие к запрещенным веществам, предстоит выяснить правоохранителям.

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#россия
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Появились подробности подготовки боевиками террористической атаки в Дагестане
«Ъ»: трое боевиков хотели напасть с коктейлями Молотова на церковь в Каспийске
12 августа 2024, 09:43

Фото: iStock/utah778

Трое жителей Каспийска, которые были арестованы по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске, хотели напасть на православный храм и полицейских с коктейлями Молотова по примеру атак в Махачкале и Дербенте. Об этом информирует «Коммерсантъ».
По данным издания, двое из трех злоумышленников работали грузчиками на складе транспортной компании (Мухаммад Рамазанов и Гусейн Абдуллаев). Они были приверженцами религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа»*. Пообщавшись друг с другом, они решили бороться против «творящих беззаконие» силовиками. Рамазанов принес присягу Абдуллаеву, и после совершения терактов в Дербенте и Махачкале они решили начать действовать.

Молодые люди занялись поиском соратников, и их выбор остановился на Рашиде Карибове, который работал с ними в одной компании и придерживался радикальных взглядов. Вместе с ним они планировали устроить «акцию» в Каспийске с ножами и бомбой. Ножи купили заранее, а компоненты для бомбы закупались в хозяйственных магазинах.

Сначала злоумышленники собирались устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или другом месте, где было большое скопление силовиков. Они изучили расположение транспорта и видеокамер сотрудников. В итоге решили перелезть через забор с тыльной стороны церкви с самодельной бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом. Вечером 26 июля они были задержаны, суд отправил их под стражу.

Ранее сообщалось, что девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* признано террористическим, запрещено в РФ
#суд
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#террористы
#мечеть
#рф
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На подмосковной даче нашли нарколабораторию
12 августа 2024, 09:04

Фото: iStock/utah778

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов садоводческого товарищества в деревне Василёво Пушкинского округа, задержан арендатор дома — 39-летий гражданин Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В дачном доме полицейские наши и изъяли канистры с жидкостью, ёмкости с прекурсором, магнитное устройство для перемешивания, респиратор и электронные весы. Результаты лабораторного исследования показали, что в изъятой жидкости находится наркотик мефедрон. После высушивания в сухом остатке его масса составила около двух килограммов. Остальное изъятое будет проверено в ходе предварительного расследования», — говорится в сообщении.
Задержание проводилось при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#снт
#пушкинский округ
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Китае молния убила шесть человек
При ударе молнии в китайском городе Чанчжоу погибли шесть человек, 10 пострадали
12 августа 2024, 08:25

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу молния стала причиной обрушения павильона. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Разряд молнии попал в один из павильонов парка и разрушил его. В этот момент в сооружении находились люди. В результате происшествия шесть человек скончались, более десяти получили различные травмы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте обрушения проводятся поисковые работы. Предварительно, все люди были извлечены из-под завалов.

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