Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев получил 5 лет тюрьмы за взятку

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Белгородский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд приговорил признать Полежаева Константина Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 6 УК, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы», — огласил приговор судья.
Кроме того, ему назначили штраф в размере 36 миллионов рублей и запретили на восемь лет занимать должности на госслужбе. Наказание Полежаев должен отбывать в колонии строгого режима.
По данным следствия, Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей, взамен он помог фирме заключить договоры на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ.
В суде Полежаев признал вину и сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ.
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