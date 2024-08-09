Суд арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» по делу о взятке

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Савеловский суд Москвы арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского по делу о взятке. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что решением суда ему, а также Владиславу Любичеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия Шатковский, ранее занимавший пост заместителя генерального директора ГБУК «Москонцерт» получил взятку, а его посредником был Владислав Любичев, занимавший тогда пост начальника хозяйственного отдела.
Суд установил срок ареста до 25 сентября текущего года.
Постановление пока не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать в апелляционной инстанции.
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По данным следствия Шатковский, ранее занимавший пост заместителя генерального директора ГБУК «Москонцерт» получил взятку, а его посредником был Владислав Любичев, занимавший тогда пост начальника хозяйственного отдела.
Суд установил срок ареста до 25 сентября текущего года.
Постановление пока не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать в апелляционной инстанции.
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Анастасия Чинкова