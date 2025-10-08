В Москве сотрудники Росгвардии вернули ребенка матери
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники столичной Росгвардии помогли вернуть матери 8-летнего мальчика, потерявшегося на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Экипаж оперативно выехал на сигнал с охраняемой автозаправочной станции на Варшавском шоссе.
На месте сотрудники обнаружили испуганного ребенка, который рассказал, что вышел погулять и заблудился. Правоохранители успокоили мальчика и доставили его в территориальный отдел полиции, где выяснилось, что его мать уже сообщила о пропаже.
Женщина забрала сына и поблагодарила стражей порядка за помощь.
Читайте также: