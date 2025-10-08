Раскрыта личность предполагаемого убийцы архитектора Супоницкого
Убийцей архитектора Александра Супоницкого, по предварительным данным, является бывший вице-президент инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, 49-летний Козырев ранее отвечал за финансы и экономику в одной из крупнейших строительных компаний города. Около десяти лет назад он стал фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов — сумма недоплаты составила более 21 миллиона рублей.
После убийства архитектора Козырев устроил пожар в своей квартире в Петербурге, расположенной этажом ниже, и покончил с собой.
Расследование продолжается.
