Экс-зампрокурора КБР Кадыров арестован за махинации с землей в Приэльбрусье

Фото: iStock / Igor Vershinsky

В Москве арестован бывший зампрокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрет Кадыров. Как сообщает Mash, его подозревают в незаконном оформлении 6 тысяч квадратных метров земли в Приэльбрусье на свою сестру для строительства санатория.



По версии следствия, Кадыров, будучи судьей Эльбрусского суда, обеспечил сестре выкуп участка по заниженной стоимости.

Его предполагаемый сообщник, экс-зампред Верховного суда КБР Мурат Эфендиев, объявлен в розыск.




Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0