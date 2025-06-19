Экс-зампрокурора КБР Кадыров арестован за махинации с землей в Приэльбрусье
В Москве арестован бывший зампрокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрет Кадыров. Как сообщает Mash, его подозревают в незаконном оформлении 6 тысяч квадратных метров земли в Приэльбрусье на свою сестру для строительства санатория.
По версии следствия, Кадыров, будучи судьей Эльбрусского суда, обеспечил сестре выкуп участка по заниженной стоимости.
Его предполагаемый сообщник, экс-зампред Верховного суда КБР Мурат Эфендиев, объявлен в розыск.
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