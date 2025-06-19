Экс-зампрокурора КБР Кадыров арестован за махинации с землей в Приэльбрусье

19 июня 2025, 13:58

Фото: iStock / Igor Vershinsky

В Москве арестован бывший зампрокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрет Кадыров. Как сообщает Mash, его подозревают в незаконном оформлении 6 тысяч квадратных метров земли в Приэльбрусье на свою сестру для строительства санатория.