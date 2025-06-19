В Индии пилот испытал паническую атаку прямо перед взлетом
У пилота Air India случилась паническая атака за несколько секунд до взлета
У пилота авиакомпании Air India случилась паническая атака за несколько секунд до взлета самолета. Об этом информирует The Sun.
Самолет Boeing 787, следовавший в Копенгаген, находился в воздушной гавани Дели. В какой-то момент один из пилотов почувствовал недомогание за несколько секунд до взлета.
По информации издания, у мужчины произошла паническая атака прямо на рабочем месте. Спустя время ему нашли замену, и рейс смог вылететь в Данию.
Согласно предварительным данным, причиной стало посттравматическое расстройство, связанное с крушением самолета около Ахмадабада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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