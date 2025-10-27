Экс-жену боксера Бивола заочно арестовали в Киргизии
Суд Бишкека заочно арестовал бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола. Об этом сообщает Mash на спорте.
Екатерине предъявили обвинение по статье о разжигании межнациональной вражды — в своих соцсетях она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес киргизов, после чего её аккаунт заблокировали.
Ей грозит до семи лет лишения свободы. При въезде в Киргизию фигурантку поместят под стражу в городской СИЗО №21. В соцсетях Екатерина также жаловалась на угрозы в свой адрес и заявляла о намерении обратиться в полицию с жалобами на тех, кто присылает ей гневные сообщения и странные посылки.
Ранее, 14 января 2025 года, женщину уже привлекали к ответственности за оскорбления в адрес её бывшего мужа, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, и суд ограничился вынесением предупреждения.
