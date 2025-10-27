27 октября 2025, 22:57

Mash на спорте: Экс-жену боксера Бивола заочно арестовали в Киргизии

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Суд Бишкека заочно арестовал бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола. Об этом сообщает Mash на спорте.