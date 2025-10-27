Скрывавшегося 13 лет от наказания жителя Подмосковья нашли в Москве
Правоохранители на востоке столицы задержали мужчину, который находился в розыске последние 13 лет.
Об этом в понедельник, 27 октября, сообщила пресс‑служба ГУФСИН России по Московской области.
По данным ведомства, в 2012 году Егорьевский городской суд признал жителя Подмосковья виновным по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ и назначил ему 11 лет лишения свободы.
Осуждённый не явился на оглашение приговора и скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск. Он пояснил, что всё это время скрывался, меняя место жительства, и трудился разнорабочим на предприятиях.
