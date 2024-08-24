Эксгибиционист из Подмосковья показывал половой орган юным футболистам во время матча

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Эксгибиционист пугал детей, пока те играли в футбол в подмосковных Мытищах. Взрослый «болельщик» бегал вокруг поля и демонстрировал юным футболистам свой половой орган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Несколько школьников играли в мяч на спортплощадке во дворе, куда позже пришел неадекватный мужчина. Он смотрел матч и в перерывах снимал штаны с трусами и показывал свой член. Мальчики не выдержали, убежали домой и обо всём сообщили родителям.
Возмущенные семьи написали заявление в правоохранительные органы. Однако спустя две недели 34-летний Сергей В. пришёл в отделение сам и признался в своем поступке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Извращенцу грозит до 20 лет тюремного заключения.
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