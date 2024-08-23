Учительница два года насиловала школьницу

Фото: istock/Rafa Jodar
В США в штате Иллинойс арестовали школьную учительницу. Как выяснило следствие, она два года насиловала ученицу в конце 1990-х годов, передает WGN-TV. В июне жертва написала на учительницу заявление и 54-летнюю Дон Честер допросили.
Бывшая ученица рассказала полицейским, что женщина регулярно насиловала ее в 1998-2000 годах, когда пострадавшей было 12-14 лет. Девочка училась в шестом и седьмом классах школы города Уэстчестер.
В ходе следствия было установлено, что Честер начала «проявлять личный интерес» к девочка, писала ей личные письма и записки. Учительница выстроила занятия таким образом, чтобы девочка часто оставалась с ней наедине. В такие моменты Честер совершала в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.
В 2000 году учительница уволилась из школы Уэстчестера и переехала в поселок Беркли. Там она жила и работала вплоть до своего задержания. Арест произошел 19 августа, женщину задержали в собственном доме. Учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.
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В ходе следствия было установлено, что Честер начала «проявлять личный интерес» к девочка, писала ей личные письма и записки. Учительница выстроила занятия таким образом, чтобы девочка часто оставалась с ней наедине. В такие моменты Честер совершала в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.
В 2000 году учительница уволилась из школы Уэстчестера и переехала в поселок Беркли. Там она жила и работала вплоть до своего задержания. Арест произошел 19 августа, женщину задержали в собственном доме. Учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.
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Елена Перлова