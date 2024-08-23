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Учительница два года насиловала школьницу

В США арестовали 54-летнюю Дон Честер по подозрению в растлении ученицы
23 августа 2024, 05:56
Фото: istock/Rafa Jodar

Фото: istock/Rafa Jodar

В США в штате Иллинойс арестовали школьную учительницу. Как выяснило следствие, она два года насиловала ученицу в конце 1990-х годов, передает WGN-TV. В июне жертва написала на учительницу заявление и 54-летнюю Дон Честер допросили.
Бывшая ученица рассказала полицейским, что женщина регулярно насиловала ее в 1998-2000 годах, когда пострадавшей было 12-14 лет. Девочка училась в шестом и седьмом классах школы города Уэстчестер.

В ходе следствия было установлено, что Честер начала «проявлять личный интерес» к девочка, писала ей личные письма и записки. Учительница выстроила занятия таким образом, чтобы девочка часто оставалась с ней наедине. В такие моменты Честер совершала в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.



В 2000 году учительница уволилась из школы Уэстчестера и переехала в поселок Беркли. Там она жила и работала вплоть до своего задержания. Арест произошел 19 августа, женщину задержали в собственном доме. Учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

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#женщина
#обвинение
#девочка
#насилие
МАГАТЭ получила сообщение об обломках беспилотника в 100 метрах от Курской АЭС
23 августа 2024, 01:19

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

МАГАТЭ получило сообщение об обнаружении обломков беспилотника на территории Курской АЭС, в 100 метрах от атомной станции. Соответствующая информация появилась на сайте организации.
«В связи с этим <...> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе», — указано в сообщении.
В МАГАТЭ также предупредили, что военные действия вблизи АЭС серьезно угрожает мировой ядерной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на четверг, 22 августа, ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил российский лидер.
Российский лидер выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.

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Спасатели МЧС вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае
23 августа 2024, 00:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Спасатели МЧС России вывели 150 взрослых и 43 детей из зоны лесного пожара в Домбае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что для эвакуированных организовали ночлег в районе озера Туманлы-Кель, где нет задымления.
«Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки», — говорится в сообщении.
По последним данным, в тушении лесного пожара 64 спасателя и 12 единиц техники.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма.

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Три рюмки, смерть и психбольница: жена и дочь так и не проснулись, подробности трагедии в Ногинске
22 августа 2024, 23:00

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

25 октября 2021 года в подмосковном Ногинске произошла жуткая трагедия, которая до сих пор отзывается в умах пользователей сети. Ранним утром 38-летний Александр (имя изменено) завершил ночную смену в такси и вернулся домой. Ожидая встретить жену Ларису (имя изменено) и 2-летнюю дочь Аню (имя изменено) он зашел в квартиру, но к нему так никто и не вышел.
Как погибла двухлетняя девочка, что стало с ее матерью и кого подозревает отец — читайте в материале «Радио 1».

Беспробудный сон

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Заподозрив неладное, Александр зашел в комнату, где увидел крепко спящими жену и дочь. Часы в это время показывали уже 9:30 утра. Испугавшись, что они заболели, мужчина начал будить сначала жену, а затем и дочку. Ни одна из них не проснулась. Шокированный отец позвонил в службу спасения.

Прибывшая бригада скорой помощи без особых объяснений забрала пострадавших в больницу. Обеих отправили в реанимацию Ногинской ЦРБ.

Предварительный диагноз породил больше вопросов, чем ответов — отравление алкоголем.
«Я до сих пор не знаю, что произошло. Меня не было дома. Когда я приехал, они лежали на кровати без сознания, я сразу вызвал скорую и их увезли. Мне так ничего и не объяснили», — приводят слова Александра в «КП».
Ближе к полуночи двухлетняя девочка умерла в реанимации, так и не придя в сознание.

Две пустых бутылки и три рюмки

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

О смерти малышки медики сразу сообщили в полицию, где организовали доследственную проверку и отправили в квартиру Александра оперативников.

При осмотре жилища полицейские обнаружили две пустых бутылки от настойки «Красная ягода» и, по данным «МК», три рюмки и распахнутое настежь окно. Бытовые условия проживания не вызвали вопросов у правоохранителей.

Криминальное прошлое

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

По информации «МК», вскоре выяснилось, что семья попала в поле зрения полиции еще год назад, когда они жили в Электростали. Отмечалось, что отец с ребенком ушли в зоопарк, а мать в это время решила напиться. Очень пьяная женщина в подъезде и стала поводом для соседей обратиться в полицию.

Издание пишет, что криминальное прошлое было и у главы семейства: за его спиной три срока за грабежи. После очередного освобождения, он увел жену у соседа и сам на ней женился.

Лариса оставила свою дочь с бывшим мужем, родив от Александра нового ребенка. По началу их преследовали проблемы с деньгами — у жены 69 тысяч долга по алиментам, бывший супруг выписал ее из квартиры, семья стала часто менять квартиры, ища более дешевые варианты. Однако финансовое положение поправилось, когда Александр начал работать в такси.

Пришла в сознание, но сошла с ума

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

После смерти дочери жена Александра еще несколько дней пребывала без сознания в тяжелом состоянии. Однако, когда женщина очнулась, стало понятно — она не ответит, что произошло и как малышка приняла алкоголь. Ларису перевели в психиатрическую клинику.

Убитый горем отец не верит, что его дочь могла перепутать сок с алкогольным напитком. Ему не дают покоя три рюмки на столе, сообщает «МК», и распахнутое настежь окно. Александр настаивает, что у его избранницы в ту ночь были гости.
«Это она виновата, ну точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. <…> Я не понимаю, как это случилось», — цитируют слова Александра в «КП».
Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вскоре еще одно — о халатности, так как следствие изучало версию об отсутствии должного внимания со стороны органов опеки.

Старшая дочь Ларисы, которую та оставила в другой семье, отказывается считать ее своей матерью. По словам родственников, подросток полностью оборвала все контакты с ней и называет себя сиротой.

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Суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции
22 августа 2024, 22:57

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Тверской суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда об организации незаконной миграции нигерийцев на территорию РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. Каждого из них отправили в СИЗО и под домашний арест на 2 месяца — до 8 ноября 2024 года, указано в материале.
Согласно сообщению суда, Стацкого Давида Ивановича, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва отправили в СИЗО, а Стацкого Станислава Ильича и Андреева Даниила Михайловича — под домашний арест.
«Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции)», — говорится в публикации пресс-службы.
Напомним, по данным следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

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Стало известно, сколько человек остаются пропавшими после атаки ВСУ в порту «Кавказ»
Кондратьев: в порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
22 августа 2024, 22:42

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа атакованного ВСУ железнодорожного парома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Он добавил, что поисковая операция продолжается, остается найти еще двух человек.
«Спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — написал глава региона.
Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.

Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорилось в сообщении чиновника.
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#поезд
#операция
#пожар
#пожарный
#человек
#режим
#машины
#информация
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Мужчина утонул в пруду в Липецкой области
22 августа 2024, 21:56

Фото: istockphoto/blinow61

В Липецкой области, решив искупаться ночью в сельском пруду, утонул мужчина, информирует GOROD48.
Знакомый погибшего сообщил, что тот пропал при плавании, однако самостоятельно найти его не удалось. По данным спасателей, погиб 33-летний мужчина, его супруга вышла на берег.

Тело передали полицейским. Похожий случай произошел в Краснодарском крае, когда турист утонул, во время купания в открытом море.

Погибший был с группой отдыхающих, направившихся на прогулку по воде на катере. Когда судно находилось далеко от берега, людям дали возможность искупаться.

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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#россия
#россияне
#липецкая область
#смерть
#новости
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Стало известно число спасенных после удара ВСУ по парому в порту «Кавказ»
Кондратьев: четырех оказавшихся за бортом членов экипажа спасли в порту «Кавказ»
22 августа 2024, 21:45

Фото: istockphoto/abadonian

В порту «Кавказ» спасли четырех членов экипажа парома, которые оказались за бортом после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас профильные службы нацелены на спасение остальных членов команды и устранение последствий удара.
Кондратьев пояснил, что киевский режим атаковал железнодорожный паром, который перевозил топливо. После попадания снаряда на корабле разгорелся пожар, после чего он утонул.
«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал глава региона.
Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорится в сообщении чиновника.
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ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»
#поезд
#пожар
#топливо
#пожарный
#железнодорожный
#меры
#режим
#информация
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Москвичка получила химические ожоги после умывания
Baza: женщина получила химические ожоги после умывания
22 августа 2024, 21:01

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Химические ожоги после умывания получила жительница Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. Журналисты уточнили, что супружеская пара живет вместе, но уже разводится. Все произошло 18 августа, когда Анна (все имена в тексте изменены) почувствовала от волос резкий запах химии.
Посмотрев на шампунь, она поняла, что у него странный цвет. Ради эксперимента она смешала шампунь со средством для очистки труб и получила идентичную цветовую гамму.

Умывшись перед сном, женщина, собравшись спать, почувствовала боль в глазах, вместе с ними «горела» и кожа. Оказалось, что и в умывалке было средство для труб.

В больнице медики поставили пациентке химическое раздражение глазной конъюктивы.

Анна рассказала следователям, что подозревает в содеянном супруга Алексея, поскольку тот, по ее словам, способен на подлость.

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#россия
#москва
#новости
#косметика
#ожоги
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Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за незаконную миграцию нигерийцев
22 августа 2024, 20:42

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию. Об этом сообщила пресс-служба суда в беседе с РИА Новости. По данным инстанции, на время следствия педагога отправили в СИЗО на 2 месяца — до 8 ноября.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — заявили в суде.
Отмечается, что действия преподавателя квалифицировали как организацию незаконного въезда иностранцев РФ группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок по которой — семь лет колонии.

По информации следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

По данным агентства, задержанный преподавал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а его научрук отзывается о нем, как о спокойном и интеллигентном молодом человеке.

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#меры
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