Эксгибиционист «захватил» примерочную в ТЦ Екатеринбурга, чтобы тайно следить за посетительницами
В Екатеринбурге эксгибиционист «захватил» примерочную в магазине одежды, чтобы тайно следить за посетительницами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Вечером в магазине одежды «Ботаника Молл» очевидица заметила незнакомца в примерочной. Когда она вошла в свою кабинку, то увидела в соседней полностью обнажённого мужчину — шторки были распахнуты с обеих сторон.
Сначала девушка предположила, что это случайность — покупатель мог забыть закрыть занавеску. Но когда она вышла из кабинки, незнакомец всё ещё стоял на виду, иногда выглядывая из-за перегородки. Затем он начал совершать непристойные действия. Очевидица сразу сообщила о случившемся сотрудницам магазина, но они ответили, что ничего не могут сделать, так как в тот день охранник не работал.
