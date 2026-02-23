Достижения.рф

Эксгибиционист «захватил» примерочную в ТЦ Екатеринбурга, чтобы тайно следить за посетительницами

В Екатеринбурге мужчина занял примерочную в ТЦ, чтобы тайно следить за женщинами
Фото: iStock/Nina Calykh

В Екатеринбурге эксгибиционист «захватил» примерочную в магазине одежды, чтобы тайно следить за посетительницами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Вечером в магазине одежды «Ботаника Молл» очевидица заметила незнакомца в примерочной. Когда она вошла в свою кабинку, то увидела в соседней полностью обнажённого мужчину — шторки были распахнуты с обеих сторон.

Сначала девушка предположила, что это случайность — покупатель мог забыть закрыть занавеску. Но когда она вышла из кабинки, незнакомец всё ещё стоял на виду, иногда выглядывая из-за перегородки. Затем он начал совершать непристойные действия. Очевидица сразу сообщила о случившемся сотрудницам магазина, но они ответили, что ничего не могут сделать, так как в тот день охранник не работал.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0