В Воронеже приемная мать морила голодом и истязала брата и сестру

23 февраля 2026, 13:59

В Воронеже приемная мать получила три года колонии за истязание детей

Фото: iStock/simpson33

В Семилукском районе Воронежской области суд приговорил приемную мать к трем годам колонии за жестокое обращение с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.