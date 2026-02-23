В Воронеже приемная мать морила голодом и истязала брата и сестру

Достижения.рф

В Воронеже приемная мать получила три года колонии за истязание детей
Фото: iStock/simpson33

В Семилукском районе Воронежской области суд приговорил приемную мать к трем годам колонии за жестокое обращение с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.



В 2021 году женщина, по данным следствия, усыновила брата и сестру. В течение года она систематически применяла к детям насилие, лишала их еды, воды и тепла, запирала в помещениях, оставляла на улице в непогоду и оскорбляла их.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, по требованию прокуратуры в пользу каждого ребенка была назначена компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Екатерина Коршунова

