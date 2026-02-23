Пьяный директор центра по лечению алкоголизма избил пожилую мать
Сергей Спирин, руководящий Центром ментального здоровья имени доктора Спирина, попал в поле зрения полиции. Как сообщает издание «Говорит Москва», мужчина напал на собственную мать.
По сведениям источника, Спирин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Знакомые характеризуют его как человека, который регулярно злоупотребляет спиртным. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира.
В настоящее время руководителя медучреждения перевели из вытрезвителя в реанимацию. Врачи борются за его жизнь. Информации о состоянии его пожилой матери нет. Отмечается, что сам Центр ментального здоровья специализируется на лечении пациентов от алкогольной и наркотической зависимости и оказывает помощь людям с нервными расстройствами.