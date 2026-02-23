Подросток отдал мошенникам сейф с драгоценностями и валютой на 4,5 млн рублей
В Саратове 17-летний подросток отдал мошенникам сейф, в котором хранились деньги в рублях и евро, а также украшения с бриллиантами на общую сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Инцидент произошел 17 февраля. Неизвестные позвонили подростку и сообщили, что его аккаунт на портале Госуслуги взломан, а со счёта были переведены средства на финансирование противоправной деятельности. Злоумышленники, выдав себя за сотрудников ФСБ, убедили юношу передать все деньги и драгоценности, которые у него были дома, для «декларирования».
Поскольку самостоятельно открыть сейф молодой человек не смог, он вынес его из дома и передал незнакомцу. Отец подростка, заметив изменения в поведении сына, решил выяснить, что произошло, и, узнав правду, обратился в полицию.
Ущерб от действий мошенников превысил 4,5 миллиона рублей. В тот же день был задержан 18-летний курьер из Ленинградской области, у которого при обыске изъяли 360 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
