Подросток отдал мошенникам сейф с драгоценностями и валютой на 4,5 млн рублей

23 февраля 2026, 11:03

В Саратове задержали курьера, забравшего у подростка сейф с миллионами

Фото: iStock/welcomia

В Саратове 17-летний подросток отдал мошенникам сейф, в котором хранились деньги в рублях и евро, а также украшения с бриллиантами на общую сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.