Изрезавшего врачей в Иркутске мужчину хотят отправить на лечение
Нападавшего на заместителя главного врача и секретаря поликлиники Иркутска хотят отправить на лечение. Об этом сообщает областная прокуратура.
Действия 59-летнего мужчины квалифицировали по статьям 30 и 105 УК (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). По версии следствия, его мотивом стали «личные неприязненные отношения» с сотрудниками поликлиники больницы №8 на улице Баумана. Пациент жаловался на качество их работы.
Утром 3 июля он пошел в поликлинику, прихватив с собой два ножа и пять перцовых баллончиков. В кабинете он распылил жгучее вещество в медработниц. Затем одну из них пять раз ударил ножом в голову, шею и руку, вторую — три раза. На крики прибежала заведующая и позвала на помощь. Персонал и пациенты обезвредили неадеквата, заперев его в кабинете до приезда полиции. Пострадавших экстренно госпитализировали, их жизни спасли.
В итоге дело направили в суд. К обвиняемому планируют применить «принудительные меры медицинского характера». Основанием для этого стали результаты судебно-психиатрической экспертизы.
