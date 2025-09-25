В Москве мужчина украл продукты и угрожал ножом сотрудникам магазина
В Москве мужчина угрожал ножом сотрудникам продуктового магазина за растворимый кофе и шампунь. Инцидент произошёл на Проспекте Вернадского.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», посетитель набрал с полок несколько шампуней, две банки кофе, бутылку коньяка, спрятал их и хотел уйти, не оплатив. Охранник почувствовал неладное и успел догнать мужчину, потребовав вернуть украденное. Тогда вор начал угрожать сотруднику ножом.
44-летнего мужчину задержали оперативно прибывшие сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбудили дело о разбое, отметили в прокуратуре столицы.
