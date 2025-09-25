Достижения.рф

Сброшенный с 13-го этажа шампур едва не убил маленькую девочку в Ростове-на-Дону

Фото: iStock/Miljan Živković

В Ростове-на-Дону неизвестный сбросил с балкона шампур, который едва не задел маму с ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.



Отмечается, что острый предмет прилетел с 13-го этажа жилого дома в Суворовском районе. Металлический шампур ударился о коляску с ребёнком, чудом не задев малышку и её маму.

Их спасло то, что минутой ранее сверху прилетел счётчик, который женщина остановилась сфотографировать.

Отойдя от шока, местная жительница написала заявление в полицию.

По словам местных жителей, помимо шампура, с балкона сбросили ведро и тряпки.

Анастасия Чинкова

