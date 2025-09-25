Сброшенный с 13-го этажа шампур едва не убил маленькую девочку в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестный сбросил с балкона шампур, который едва не задел маму с ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что острый предмет прилетел с 13-го этажа жилого дома в Суворовском районе. Металлический шампур ударился о коляску с ребёнком, чудом не задев малышку и её маму.
Их спасло то, что минутой ранее сверху прилетел счётчик, который женщина остановилась сфотографировать.
Отойдя от шока, местная жительница написала заявление в полицию.
По словам местных жителей, помимо шампура, с балкона сбросили ведро и тряпки.
Читайте также: