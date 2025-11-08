Достижения.рф

Лифт с детьми упал в российской новостройке

В Каспийске лифт с двумя детьми упал в премиум-новостройке
Фото: iStock/Sergey Granev

В Каспийске упал лифт с двумя детьми в новостройке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.



Предварительно, во время движения кабины внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу. После этого лифт перешел в аварийный режим и остановился на уровне седьмого этажа. Находившиеся внутри дети, к счастью, не пострадали.

По данным местных телеграм-каналов, дом относится к категории премиум-класса, его построили не так давно. При этом за время эксплуатации жильцы неоднократно жаловались на неисправные лифты. В связи с произошедшим проводится проверка.

Лидия Пономарева

