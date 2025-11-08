Лифт с детьми упал в российской новостройке

08 ноября 2025, 12:35

В Каспийске лифт с двумя детьми упал в премиум-новостройке

Фото: iStock/Sergey Granev

В Каспийске упал лифт с двумя детьми в новостройке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.