Один человек погиб из-за стрельбы у ночного клуба в Кемерове
В результате стрельбы возле ночного клуба в Кемерово один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по области.
По данным следствия, все произошло 8 ноября в 03:00 по местному времени (23:00 мск) на проспекте Советском. Между двумя компаниями возник конфликт, во время которого кто-то применил огнестрельное оружие. Двух пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где один из них скончался.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства конфликта, его участников уже установили.
