Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом в Краснодарском крае
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края экскурсионный автобус столкнулся с большегрузом — пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МВД по Кубани. Информацию приводит ТАСС.
По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня в 15:00 мск на автодороге Майкоп — Белореченск — Усть-Лабинск — Кореновск.
Автобус King Long, везший детей из посёлка Каменомостский в Каневской район, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди «Камаз».
Детей доставят в пункт назначения дополнительным автобусом.
