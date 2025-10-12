Достижения.рф

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с большегрузом в Краснодарском крае

Фото: istockphoto/conejota

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края экскурсионный автобус столкнулся с большегрузом — пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МВД по Кубани. Информацию приводит ТАСС.



По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня в 15:00 мск на автодороге Майкоп — Белореченск — Усть-Лабинск — Кореновск.

Автобус King Long, везший детей из посёлка Каменомостский в Каневской район, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди «Камаз».

Детей доставят в пункт назначения дополнительным автобусом.

Никита Кротов

