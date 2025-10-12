В Польше гонщик сгорел заживо после аварии на дороге
Гонщик Артур Сенковский погиб в возрасте 40 лет в результате аварии во время этапа чемпионата Польши по ралли в Нысе. Об этом сообщается на сайте соревнований. Данные приводит РИА Новости.
Инцидент произошёл около 11:30 по местному времени: автомобиль BMW врезался в дерево и вскоре загорелся. Сенковский скончался на месте, штурмана Мацея Кшисика доставили в больницу с тяжёлыми ожогами. Организаторы приняли решение досрочно завершить заезд.
По информации правоохранительных органов, экипаж под номером 112 сошёл с трассы на шестом спецучастке и загорелся; службы безопасности прибыли на место незамедлительно, но спасти водителя не удалось,.
Ранее в тот же день на этом же этапе автомобиль экипажа Тимотеуша Абрамовского и Якуба Гербера вылетел с трассы и врезался в группу фотографов на обочине — два человека получили ранения, одного пострадавшего эвакуировали вертолётом службы экстренной медицинской помощи.
Ралли в Нысе проводится четыре года; в этом сезоне соревнование впервые вошло в календарь чемпионата Польши.
