В Польше гонщик сгорел заживо после аварии на дороге

12 октября 2025, 18:15

РИА Новости: Гонщик Артур Сенковский погиб при аварии на дороге в ралли

Фото: istockphoto/sportpoint

Гонщик Артур Сенковский погиб в возрасте 40 лет в результате аварии во время этапа чемпионата Польши по ралли в Нысе. Об этом сообщается на сайте соревнований. Данные приводит РИА Новости.