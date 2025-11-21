Достижения.рф

Один человек пострадал в результате аварии в Ленобласти

Фото: istockphoto / conejota

Авария с участием автомобиля и пешехода произошла в городе Кингисепп. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 |НОВОСТИ».



Авария случилась ориентировочно в 21:30. По предварительной информации, мужчина попытался перебежать проезжу часть на Криковском шоссе. Водитель автомобиля «Лада» не успел среагировать и сбил пешехода.

Свидетель аварии в беседе с изданием рассказал, что на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать пострадавшего.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются. Информация о состоянии попавшего под колеса пешехода остается неизвестной.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0