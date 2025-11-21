Один человек пострадал в результате аварии в Ленобласти
Авария с участием автомобиля и пешехода произошла в городе Кингисепп. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 |НОВОСТИ».
Авария случилась ориентировочно в 21:30. По предварительной информации, мужчина попытался перебежать проезжу часть на Криковском шоссе. Водитель автомобиля «Лада» не успел среагировать и сбил пешехода.
Свидетель аварии в беседе с изданием рассказал, что на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать пострадавшего.
На данный момент обстоятельства ДТП выясняются. Информация о состоянии попавшего под колеса пешехода остается неизвестной.
Читайте также: