Два жителя Белгородчины госпитализированы в результате атаки ВСУ

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Беспилотники ВСУ атаковали мирных жителей Белгородской области, два человека получили ранения. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



В населенном пункте Глотово Грайворонского округа мужчина пострадал в результате взрыва FPV-дрона. Местный житель самостоятельно дошел до больницы и обратился за помощью. Врачи диагностировали у него осколочные ранения плеча, предплечья и стопы.

Другого мужчину украинский дрон застал в селе Грузское, когда тот управлял автомобилем. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии с частичной ампутацией левой голени. Транспортное средство также получило серьезные повреждения.

Александр Огарёв

