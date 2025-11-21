Два жителя Белгородчины госпитализированы в результате атаки ВСУ

21 ноября 2025, 23:49

Гладков: два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Беспилотники ВСУ атаковали мирных жителей Белгородской области, два человека получили ранения. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.