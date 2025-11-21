Два жителя Белгородчины госпитализированы в результате атаки ВСУ
Беспилотники ВСУ атаковали мирных жителей Белгородской области, два человека получили ранения. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В населенном пункте Глотово Грайворонского округа мужчина пострадал в результате взрыва FPV-дрона. Местный житель самостоятельно дошел до больницы и обратился за помощью. Врачи диагностировали у него осколочные ранения плеча, предплечья и стопы.
Другого мужчину украинский дрон застал в селе Грузское, когда тот управлял автомобилем. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии с частичной ампутацией левой голени. Транспортное средство также получило серьезные повреждения.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что думает по поводу мирного плана США.
Читайте также: