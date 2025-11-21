Мужчина хотел получать пенсию матери и прятал ее труп три года
Полиция в провинции Мантуя на севере Италии раскрыла мошенническую схему 57-летнего мужчины, который три года скрывал тело своей матери, чтобы продолжать получать ее пенсию.
Как пишет Rainews24, эта история, разворачивалась в городке Борго-Вирджилио. После смерти пенсионерки в 2022 году от естественных причин, мужчина, работающий в сфере медицины, продолжал получать ее выплаты на свой банковский счет, так как жил один в сельской местности.
Когда срок действия удостоверения личности женщины истек, он попытался продлить документ, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за покойную мать. Однако его попытка не осталась незамеченной сотрудниками муниципального офиса, которые вызвали полицию.
В ходе расследования в доме мужчины обнаружили тело пожилой женщины. По информации Rainews, мумия находилась в гостиной, тогда как газета Stampa сообщает о том, что тело хранилось в подвале.
Следствие установило, что медработник удалил из тела жидкости, используя свои профессиональные навыки. Экспертиза должна подтвердить причину и дату смерти. Местная прокуратура предъявила мужчине обвинения в сокрытии трупа, подмене личности, мошенничестве в отношении пенсионных служб и подлоге.
