Мужчина хотел получать пенсию матери и прятал ее труп три года

21 ноября 2025, 22:53

Rainews24: мужчина три года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Полиция в провинции Мантуя на севере Италии раскрыла мошенническую схему 57-летнего мужчины, который три года скрывал тело своей матери, чтобы продолжать получать ее пенсию.