Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов

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В Федерации фигурного катания на коньках России заявили об отсутствии российских спортсменов в потерпевшем крушение в США самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Это граждане США, наших (из российской федерации фигурного катания – ред.) там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.
Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов. Среди них были чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим Наумов, который занял на чемпионате США четвертое место.
Также канал сообщает, что бывшая советская фигуристка Инна Волянская также находилась на борту разбившегося в США самолёта. Предварительно, она погибла. Волянская уже более семи лет работала тренером в Вирджинии, на чемпионат она прилетела с командой Ashburn Ice House.
Все пассажиры и члены экипажа самолёта American Airlines, предварительно, погибли.
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Элина Позднякова