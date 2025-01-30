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Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов

ФФККР: Разбившиеся фигуристы — граждане США, россиян там быть не могло
Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили об отсутствии российских спортсменов в потерпевшем крушение в США самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Это граждане США, наших (из российской федерации фигурного катания – ред.) там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.



Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов. Среди них были чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим Наумов, который занял на чемпионате США четвертое место.

Также канал сообщает, что бывшая советская фигуристка Инна Волянская также находилась на борту разбившегося в США самолёта. Предварительно, она погибла. Волянская уже более семи лет работала тренером в Вирджинии, на чемпионат она прилетела с командой Ashburn Ice House.

Все пассажиры и члены экипажа самолёта American Airlines, предварительно, погибли.

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#самолет
#сша
#пассажиры
#человек
#чемпионат
#крушение
#сын
Российские фигуристы находились на борту рухнувшего в США самолета
30 января 2025, 10:37

Фото: iStock/Diy1

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с ними также летел и их сын Максим, участвовавший в чемпионате в США. 23-летний фигурист выступает за американскую сборную.

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов являются чемпионами мира 1994 года. Они переехали жить в США, где тренируют молодых американских фигуристов.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились не менее десяти фигуристов и несколько тренеров.

В данный момент на месте крушения идет спасательная операция, данных о выживших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

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#сын
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Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить
30 января 2025, 10:25

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном было необходимо предотвратить.
«Самолет придерживался идеальной, обычной траектории по пути к аэропорту. Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул?» — написал Трамп в Truth Social.

Он также задался вопросами, как так вышло, что диспетчер не указал вертолёту, что именно нужно сделать. По словам президента США, это плохая ситуация, которую было необходимо предотвратить.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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#самолет
#сша
#ночь
#вертолёт
#человек
#крушение
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В Подмосковье рецидивист напал на мужчину ради телефона и пакета с продуктами
30 января 2025, 09:16

Фото: iStock/Diy13

Подмосковные полицейские задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник познакомился с жителем Жуковского на ж/д станции Фабричная, пожаловался ему на свои сложные жизненные обстоятельства, и новый знакомый решил ему помочь — предложил временно пожить в своей квартире.

«По дороге домой злоумышленник предложил зайти к его приятелю. При входе в подъезд одного из многоквартирных домов на Нижегородской улице злоумышленник распылил в лицо мужчине перцовый баллончик, избил его и забрал из кармана куртки мобильный телефон, а также отнял пакет с продуктами», — говорится в сообщении.
Нападавшего удалось задержать около одного из домов в Раменском округе. В ходе обыска у него нашли и изъяли перцовый баллончик.

Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне
Тела 18 жертв столкновения самолета и вертолета достали из реки в Вашингтоне
30 января 2025, 08:33

Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Об этом информирует со ссылкой на полицию телеканал CBS.
Напомним, столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в ночь на четверг, 30 января. На борту упавшего воздушного судна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Уточняется, что четыре человека выжили — их достали из воды спасатели. По данным правоохранителей, версия о теракте не рассматривается.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией», которую нужно было предотвратить.

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#самолет
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#работники
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Вытолкнув из лифта, избил и изнасиловал: СК возбудил дело после нападения на женщину
СК возбудил дело об изнасиловании после нападения на женщину во Владивостоке
30 января 2025, 07:58

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на 37-летнюю жительницу города в подъезде жилого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Местные Telegram-каналы распространили шокирующее видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как мужчина выталкивает женщину из лифта и жестоко избивает её в течение нескольких минут, нанося удары ногами по голове. Затем он затаскивает потерпевшую за угол, где, по данным СМИ, совершает насильственные действия.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция активно ищет подозреваемого. Потерпевшая была обнаружена без сознания одним из местных жителей.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, касающейся изнасилования с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенного с особой жестокостью. Потерпевшая уже дала показания, назначены судебные экспертизы. расследование продолжается.

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#самолет
#полиция
#сша
#уголовное ук
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«МК»: 16-летняя ​бандитка трижды выстрелила в школьницу из пневматического пистолета
30 января 2025, 06:39

Фото: iStock/tab1962

Местная бандитка три раза выстрелила по 13-летней школьнице из пневматического пистолета в упор на глазах у ее подруги, передает «Московский комсомолец».
Школьница, которая два месяца назад присоединилась к секции дзюдо, шла на спортивную тренировку со своей подругой. Путь им преградила банда подростков-хулиганов, которые начали ругаться матом и глумиться над девочками.

В числе обидчиков была 16-летняя девушка с пневматическим пистолетом. Ее очень разозлил выбор спорта «жертвы», и, несмотря на попытки девочек как можно быстрее уйти от издевательств, хулиганка преследовала их. Зажав школьниц на лестничном пролете, она потребовала самую «раздражающую» выйти с ней один-на-один. Та отказалась.

В ответ девушка трижды выстрелила жертве в лицо из пневматического пистолета и скрылась. Пострадавшая с рваной раной губы обратилась в ближайший медпункт — к счастью, этим увечья ограничились.

В разговоре с сотрудниками экстренных служб школьница пояснила, что никогда прежде не была знакома с обидчицей и не догадывается о причинах внезапной неприязни.

Нападавшая состоит на учете в ИПНД за систематические драки, с ней также была проведена профилактическая сессия.

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В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Blackhawk у аэропорта Рейгана
30 января 2025, 06:17

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта.
В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек. Считается, что есть погибшие и пострадавшие, хотя их точное число неизвестно.

На месте происшествия работают пожарные катера, которые проводят поисковые операции. Причины аварии и количество людей на борту пока неизвестны.

Аэропорт сообщил в своем аккаунте на X, что все взлеты и посадки временно приостановлены. Терминал продолжает работать, а экстренные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента.

В сети появились кадры, на которых видно, как вертолеты с прожекторами обследуют реку. Подробности происшествия продолжают уточняться.

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#аэропорт
#самолет
#вертолёты
#происшествия
#крушение
#сша
#пострадавшие
#погибшие
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«Я — любящая бабушка»: Пять мужчин и две женщины похитили 14-летнюю девочку, насиловали и фотографировали ее за кокаин
NYP: В США арестовали 7 человек за похищение и изнасилование 14-летней девочки
30 января 2025, 04:59

Фото: iStock/andriano_cz

Две женщины с Лонг-Айленда, США, были арестованы по подозрению в похищении и эксплуатации ради секса 14-летней Эммари Джервази. Девочку считали пропавшей без вести около месяца. С учетом двух новых подозреваемых, всего в похищение ребенка вовлечено 7 человек. Об этом пишет New York Times 29 января 2025 года.
Джаклин Комиски (52 года) и Элизабет Хантер (34 года) обвиняются в сексуальной эксплуатации и создании угрозы для благополучия ребёнка. Следствие утверждает, что женщины делали фото похищенной девочки, раздевали ее на камеру и продавали кадры мужчинам за деньги. Затем — продали и ребенка.

2 января Комиски доставила Эммари в дом Бунайса Найта в Копейге, обменяв её на кокаин.

«Я — любящая бабушка», — пишет похитительница-наркоман в своем Instagram*-профиле.
Обе женщины предстали перед судом во вторник и не признали себя виновными. Суд установил залог для каждой из них в размере 750 тысяч долларов.

Эммари пропала 9 декабря, когда покинула свой дом в Патчоге и села в машину, предположительно управляемую Фрэнсисом Бакхайтом.

Камеры наблюдения зафиксировали подростка на следующий день у мотеля в Богемии, где она стучала в двери номеров. Однако вскоре она снова исчезла.

Фото: iStock/underworld111

Девочку нашли только 3 января на 56-футовой лодке, принадлежащей Бакхайту, пришвартованной в марине города Айслип. Её отец, Фрэнк Джервази, получил анонимный звонок с подсказкой и самостоятельно освободил дочь.

Когда он выбил дверь, ища своего ребенка, в кабине судна не оказалось посторонних. После отец заявил, что его девочка стала жертвой сексуальной эксплуатации.

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«Благодаря им создавали бомбы»: Трамп сделал странное заявление о ​покупке презервативов для ХАМАС
В тот же день Бакхайт был арестован за похищение, изнасилование и создание угрозы для благополучия ребёнка. Позже были задержаны и другие подозреваемые: четыре мужчины (всем около 60 лет), которые были замешаны в деле и пособничали заточению девочки.

«Все их «темные делишки» наконец попали в свет. Я всегда говорил, что справедливость восторжествует», — написал отец пострадавшей в Facebook* после очередного ареста.
Семь подозреваемых обвиняются в похищении, изнасиловании и создании угрозы для ребёнка. Никто не признает себя виновным, однако следствие не сомневается в их причастности, имея доказательства.


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«Ногу зажало»: Водителя вытянули из авто за миг до возгорания
На «Скандинавии» случилось ДТП с возгоранием авто, водителя едва спасли
30 января 2025, 03:30

Фото: iStock/MukundaDe

На федеральной дороге А-181 «Скандинавия» произошло ДТП с возгоранием. Водителя легкового автомобиля едва успели спасти до того, как машина загорелась.
Авария случилась около 19:50 на 91-м км трассы, передает «78.ru». Водитель врезался в фонарь, после чего автомобиль вспыхнул. Очевидцы сразу бросились на помощь, двое из них спасали из машины документы и самого пострадавшего.

Мужчине зажало ногу, поэтому он не мог выбраться сам. Видео с места происшествия выложили в Telegram-канале «Выборг Go».

«Только вытащил водителя, и машина загорелась», — рассказал один из вовремя подоспевших мужчин.



По предварительной информации, пострадавшего в ДТП госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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