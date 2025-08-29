«Эксперт по трансформации улыбки»: стоматолог использовала суперклей для крепления виниров клиентам
В США арестовали лжестоматолога, которая ставила клиентам виниры с помощью суперклея. Об этом сообщает USA Today.
35-летнюю Эмели Мартинес из Флориды обвинили в мошенничестве и незаконной врачебной практике. Американка предлагала жителям штата «дешевое преображение улыбки». Однако ее пациенты не знали, что под этим на самом деле подразумевалось.
При этом женщина активно рекламировала свои услуги в соцсетях, представляясь «экспертом по трансформации улыбки». Людей особенно привлекали крайне низкие цены — $2500 за все зубы. В то время как в лицензированных клиниках такая процедура стоит от $900 до $1500 только за один протез.
Многие клиенты, завлеченные дешевизной, верили в подлинность ее диплома. И вместо белоснежной улыбки они получали лишь поврежденные зубы и сильные боли. Чтобы избавиться от последствий, некоторым даже требовалось хирургическое вмешательство.
