Китайского студента парализовало из-за того, что он постоянно смотрел в телефон
Китайца парализовало из-за того, что он постоянно смотрел в телефон. Об этом сообщает Oddity Central.
Студент по имени Сяо Дун летом устроился в кафе. Там он в течение всей рабочей смены наклонялся, чтобы помыть тарелки и протереть столы. Свободное время юноша проводил за телефоном — играл в видеоигры, просматривал странички и переписывался в соцсетях. Его образ жизни не менялся до того момента, пока однажды он не смог подняться после сна.
Родители срочно отвезли сына в больницу. Осмотрев пациента, врачи нашли крупный сгусток крови в сегменте шейного отдела позвоночника. Именно он сдавил спинной мозг и спровоцировал почти полный паралич.
Медики пояснили, что постоянно опущенная голова сильно давит на сосуды позвоночного канала. По той же причине юноша получил разрыв сосуда и образование тромба.
В итоге его прооперировали, избавив от сгустка и предотвратив необратимый паралич. Сейчас китаец может немного шевелить ногами, но врачи надеются, что он полностью восстановится.
