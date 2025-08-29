В Москве дагестанец трогал в метро женщину за ягодицу и разделся перед полицией
В Москве правоохранители арестовали рабочего из Дагестана, который трогал в метро женщину за ягодицу и разделся перед полицейскими. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Задержанным оказался 45-летний уроженец села Гертма по имени Абдулкерим. В переходе метро «Комсомольская» он потрогал за правую ягодицу одну из девушек, которая после этого обратилась к правоохранителям за помощью. Последние быстро нашли хулигана и отвели его в комнату полиции. Абдулкерим не успокоился и показал стражам порядка свой половой орган.
За все сделанное в отношении мужчины составили протокол о хулиганстве. Сам дагестанец заявил, что ничего не помнит, так как был пьян. Ранее его уже судили за кражу и мат в общественных местах. Абдулкерима арестовали на 10 суток.
