В Москве дагестанец трогал в метро женщину за ягодицу и разделся перед полицией

Фото: iStock/Rawf8

В Москве правоохранители арестовали рабочего из Дагестана, который трогал в метро женщину за ягодицу и разделся перед полицейскими. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».



Задержанным оказался 45-летний уроженец села Гертма по имени Абдулкерим. В переходе метро «Комсомольская» он потрогал за правую ягодицу одну из девушек, которая после этого обратилась к правоохранителям за помощью. Последние быстро нашли хулигана и отвели его в комнату полиции. Абдулкерим не успокоился и показал стражам порядка свой половой орган.

За все сделанное в отношении мужчины составили протокол о хулиганстве. Сам дагестанец заявил, что ничего не помнит, так как был пьян. Ранее его уже судили за кражу и мат в общественных местах. Абдулкерима арестовали на 10 суток.

Иван Мусатов

