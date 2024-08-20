Экспертиза установила подделку подписи генерала Попова в ключевых документах

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Подчерковедческая экспертиза по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, известного под позывным «Спартак», установила, что подпись на ключевых документах по делу была подделана. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.
По словам защитника, экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, подтвердила, что подпись на документах, которые были использованы в качестве основных доказательств, не принадлежит Попову.
Напомним, генерал-майор Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более 1700 тонн металлопроката на сумму 130 миллионов рублей для защитных сооружений в зоне спецоперации. Сначала он содержался под стражей, но позже был переведен под домашний арест. 7 августа суд отказал в изменении меры пресечения для обвиняемого.
Ранее сообщалось, что по данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для генерал-майора Ивана Попова и его защитника до 21 августа. Почти все участники будущего судебного процесса уже ознакомились с материалами дела, которые состоят из 36 томов. После утверждения обвинительного заключения документы будут переданы в военный суд для рассмотрения по существу.
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«Он не должен был подписывать эти документы», — отметил Буйновский.
Напомним, генерал-майор Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более 1700 тонн металлопроката на сумму 130 миллионов рублей для защитных сооружений в зоне спецоперации. Сначала он содержался под стражей, но позже был переведен под домашний арест. 7 августа суд отказал в изменении меры пресечения для обвиняемого.
Ранее сообщалось, что по данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для генерал-майора Ивана Попова и его защитника до 21 августа. Почти все участники будущего судебного процесса уже ознакомились с материалами дела, которые состоят из 36 томов. После утверждения обвинительного заключения документы будут переданы в военный суд для рассмотрения по существу.
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Елена Перлова