Полицейский обвиняется в избиении задержанных в Петербурге

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Полицейского обвиняют в превышении полномочий в Петербурге, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Северной столице.
«…Возбуждено уголовное дело», — прокомментировали в ведомстве.Известно, что фигурант бил двоих задержанных ногами и руками, когда тех привезли для оформления «административки». Сейчас подозреваемому избирают меру пресечения. Следователи устанавливают все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме. Расследованию присвоен особый статус, поэтому подробности не раскрываются.
Как уточняют журналисты, задержанный ранее был в розыске на территории России, однако в шведской прокуратуре не стали раскрывать гражданство мужчины.
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