В Пермском крае подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания
В Пермском крае мужчина получил ножевое ранение после того, как сделал замечание подростку. Об этом сообщает региональное управление СК России.
По информации следствия, 17-летний юноша находился в состоянии опьянения. В ходе конфликта, возникшего из-за замечания о нарушении общественного порядка, молодой человек нанёс оппоненту несколько ударов ножом.
Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. На текущий момент его задержали и поместили под стражу. Правоохранители продолжают проводить комплекс необходимых следственных действий.
Накануне в Москве мужчина разбил кирпичом автомобиль бывшей возлюбленной. Причиной инцидента послужила ревность.
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