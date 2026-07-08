Мужчины опоили девочку и пригласили друзей в отель для группового изнасилования

08 июля 2026, 15:44

Полиция Индии разыскивает группу мужчин по факту изнасилования 13-летней девочки

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Индии полиция разыскивает мужчин, которые удерживали 13-летнюю девочку в отеле и совершили над ней насилие. Об этом сообщает ETV Bharat.