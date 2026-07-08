Мужчины опоили девочку и пригласили друзей в отель для группового изнасилования
В Индии полиция разыскивает мужчин, которые удерживали 13-летнюю девочку в отеле и совершили над ней насилие. Об этом сообщает ETV Bharat.
Школьница вместе с подругой собиралась посетить аквапарк и ждала рикшу. В этот момент к ним подъехали двое мужчин — дядя и племянник.
Они отвезли девочку в отель, где она выпила прохладительный напиток с одурманивающим веществом и потеряла сознание. Когда пострадавшая оказалась в беспомощном состоянии, мужчины изнасиловали её, а затем пригласили ещё двоих знакомых, которые тоже надругались над ней.
Всю ночь школьницу удерживали в отеле, а утром бросили у здания. Девочка попросила телефон у прохожего, позвонила родителям, и они вызвали полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полиция проводит рейды в нескольких районах, чтобы быстрее найти преступников.
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