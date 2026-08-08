Экстремисты получили срок в Узбекистане за план нападения на российских силовиков

08 августа 2026, 21:44

Экстремистам дали 8,5 года в Узбекистане за план нападения на силовиков России

Фото: istockphoto/Yingko

В Узбекистане вынесли приговор четырём фигурантам уголовного дела о терроризме и экстремизме. Об этом стало известно 8 августа.