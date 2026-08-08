Экстремисты получили срок в Узбекистане за план нападения на российских силовиков
В Узбекистане вынесли приговор четырём фигурантам уголовного дела о терроризме и экстремизме. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщила Служба государственной безопасности республики, всех их признали виновными по статьям 155-2, 244-1 и 244-2 Уголовного кодекса и приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. По данным следствия, в сентябре 2025 года участники группировки намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале.
Преступная ячейка образовалась в 2023 году: один из членов банды выехал на заработки в дагестанскую столицу, позже к нему присоединились ещё двое сообщников. Изначально злоумышленники планировали выехать в Сирию, однако во время остановки в Москве между ними вспыхнул конфликт, после чего группировка раскололась.
В дальнейшем одного из экстремистов осудили на семь лет лишения свободы за убийство в Казани, однако оставшиеся участники продолжили противоправную деятельность, занимаясь пропагандой террористических идей. Оперативные мероприятия по пресечению действий банды проводились узбекскими силовиками во взаимодействии с российскими коллегами.
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