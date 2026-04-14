Российский вор в законе занимается экстремизмом в колонии

Вор в законе занимается экстремизмом в колонии в Ульяновской области

В Ульяновской области сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН в ходе совместной операции пресекли деятельность ячейки запрещенного в России экстремистского движения, которая действовала на территории исправительной колонии в городе Димитровград. Об этом сообщает официальный представитель МВД «МВД Медиа».





По информации следствия, организатором группировки стал 54-летний уроженец Закавказья, имеющий множественные судимости и занимавший высшее положение в криминальной иерархии. В сентябре 2018 года его приговорили к 12 годам лишения свободы за расправу.



После этапирования в указанную колонию в 2024 году авторитет создал преступную группу, в которую вовлек еще трех осужденных. Вместе они занялись системным противодействием администрации учреждения и дестабилизацией обстановки в колонии.



Фигуранты подстрекали других заключенных к массовым нарушениям режима, провоцировали голодовки и акты членовредительства. В ходе обысков в жилых и производственных помещениях изъяли предметы с символикой запрещенной организации, сообщили в полиции.



