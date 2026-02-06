Экстренные службы на месте: в столице обрушился пассажирский лифт

06 февраля 2026, 20:54

В Москве лифт с людьми рухнул с 9-го этажа на улице Новолесная

Фото: Istock / NATTAKIT

В Москве произошёл серьёзный инцидент — пассажирский лифт рухнул с девятого этажа жилого дома на улице Новолесная. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.