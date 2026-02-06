Экстренные службы на месте: в столице обрушился пассажирский лифт
В Москве лифт с людьми рухнул с 9-го этажа на улице Новолесная
В Москве произошёл серьёзный инцидент — пассажирский лифт рухнул с девятого этажа жилого дома на улице Новолесная. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
На момент падения в лифте находились люди. Подробности о числе пострадавших и их состоянии пока уточняются.
На место происшествия уже выехали экстренные службы, в том числе спасатели и медики, чтобы оказать помощь пострадавшим и выяснить причины ЧП.
Следственные органы приступили к проверке для установления всех обстоятельств падения лифта, а также для оценки технического состояния оборудования и соблюдения правил эксплуатации.
Читайте также: