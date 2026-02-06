В Москве погиб бывший заместитель министра юстиции Сергей Тропин
В Москве найден мёртвым бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Трагический инцидент произошёл в его квартире, расположенной в районе Пресни. Тело Тропина было обнаружено в ванной комнате. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление в собственной ванне. Подробности и точные обстоятельства происшествия уточняются.
Сергей Тропин занимал пост заместителя министра юстиции в 1996 году. За время своей работы он принимал участие в различных государственных проектах и имел значительный опыт в юридической сфере.
Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все детали инцидента и исключить криминальный характер событий.
