В Москве погиб бывший заместитель министра юстиции Сергей Тропин

06 февраля 2026, 20:30

Экс-заместитель министра юстиции Сергей Тропин найден мёртвым в квартире

Фото: Istock / EyeEm Mobile GmbH

В Москве найден мёртвым бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.