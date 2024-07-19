Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в скором времени в США

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Лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско и экстренно приземлившийся в международном аэропорту Красноярска, некоторое время не будет иметь возможности продолжить путь. Об этом сказано в Телеграм-канале аэропорта Красноярска.
Сообщается, что в настоящее время ожидается перегон из Дели резервного борта и техников авиакомпании. Ориентировочно он должен прибыть в 14:00 по красноярскому времени (10:00 по мск). Пассажиров рейса временно разместили в зале вылетов и обеспечили питанием и напитками.
«Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне. Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске», — сказано в сообщении.Читайте также:
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Алина Юрчак