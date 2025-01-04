Экстренную посадку самолёта в Шарм-эш-Шейхе вызвала неисправность двигателя

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Самолёт Airbus A-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха вскоре после взлёта. Причиной стало получение пилотом сигнала о технической неисправности в одном из двигателей.
Информацию об этом, сообщённую министерством гражданской авиации Египта, подтвердили в пресс-службе компании-перевозчика. Инцидент произошёл накануне, 3 января. На борту самолёта находились 236 пассажиров. Вскоре после взлёта командир воздушного судна получил автоматический сигнал о неисправности одного из двигателей. Было принято решение об экстренном возвращении в аэропорт вылета. Незапланированная посадка произошла без эксцессов, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Компетентная группа технических специалистов уже провела проверку с целью выяснения причин появления неполадок, а также необходимые ремонтные работы по их устранению. Для отправки рейса в Екатеринбург компания предоставила запасной борт, чтобы пассажиры не ждали, пока будет произведён ремонт самолёта.
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Александр Бойцов