Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Шарм-эш-Шейхе

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Самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха (Египет) непосредственно после взлёта. Причиной стала техническая неисправность.
Об инциденте сообщили в министерстве гражданской авиации Египта. В своей социальной сети пресс-служба ведомства уточнило, что нестандартная ситуация возникла в пятницу, 3 января, поздно вечером. Пилот самолёта Airbus A-321, направлявшегося рейсом из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, сразу после взлёта сообщил о технической неисправности, возникшей в одном из двигателей.
Было решено произвести экстренную посадку в аэропорту вылета, так как борт ещё даже не успел набрать заданную высоту. Для воздушного судна освободили взлётно-посадочную полосу (ВПП). Самолёт приземлился благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту находилось 236 человек. Их доставили в зал международных вылетов.
Технические эксперты и инженеры уже провели проверку с целью установления причин возникшей неисправности и провели необходимые ремонтные работы.
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Было решено произвести экстренную посадку в аэропорту вылета, так как борт ещё даже не успел набрать заданную высоту. Для воздушного судна освободили взлётно-посадочную полосу (ВПП). Самолёт приземлился благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту находилось 236 человек. Их доставили в зал международных вылетов.
Технические эксперты и инженеры уже провели проверку с целью установления причин возникшей неисправности и провели необходимые ремонтные работы.
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Александр Бойцов