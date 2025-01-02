Самолет выкатился с посадочной полосы в Красноярском крае после посадки

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За пределы взлетно-посадочной полосы после посадки выкатился самолет Airbus А321 в Красноярском крае. Об этом проинформировали транспортной прокуратуре. В ведомстве уточнили, что на борту лайнера были 79 человек, причины произошедшего выясняются.
«По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из города Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — добавили транспортники.В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Перед этим стало известно о снятии временных ограничений в калужском аэропорту и восстановлении регулярных рейсов.
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Никита Кротов