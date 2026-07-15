Экзотических скорпионов и жуков обнаружили таможенники в посылке из Таиланда

15 июля 2026, 11:30

В Москве остановили посылку с 185 высушенными скорпионами и жуками из Таиланда

Фото: пресс-служба Центральной почтовой таможни

Сотрудники Центральной почтовой таможни выявили в международной посылке из Таиланда 185 засушенных членистоногих. Отправление предназначалось для получателя в Воронеже.