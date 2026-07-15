Экзотических скорпионов и жуков обнаружили таможенники в посылке из Таиланда
Сотрудники Центральной почтовой таможни выявили в международной посылке из Таиланда 185 засушенных членистоногих. Отправление предназначалось для получателя в Воронеже.
Рентгеновский досмотр показал, что внутри находились 125 азиатских лесных скорпионов чёрного окраса с крупными клешнями. Вместе с ними отправитель вложил 60 переливающихся жуков-листоедов с лапками необычной формы. Каждую особь закрепили на картонной основе и поместили в целлофановую упаковку.
В декларации указали «сушеных съедобных насекомых» общей стоимостью около 11,5 тысячи рублей. При этом отправление не сопровождали обязательные документы. Специалисты Россельхознадзора отнесли содержимое к подкарантинной продукции и запретили ввоз. Почтовое отправление направили обратно в Таиланд.
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