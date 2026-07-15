Москвичка повредила носовую перегородку из-за привычки к спрею от насморка
Жительница Москвы столкнулась с перфорацией носовой перегородки после многолетнего применения сосудосуживающего спрея. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, женщина пользовалась препаратом около трех лет. Со временем она стала распылять средство почти машинально, направляя струю на перегородку носа. Позже появились сухость и кровяные корки. Одним из первых признаков повреждения стал свист при дыхании. Когда отверстие выросло, этот звук пропал.
Пациентка пришла на прием к ЛОР-хирургу. Врач объяснил, что медикаменты уже не устранят такое повреждение: для восстановления перегородки потребуется хирургическое вмешательство. При значительном разрушении тканей форма носа способна измениться. Специалист отметил, что все больше людей сталкиваются с зависимостью от назальных препаратов и приходят к врачу, когда уже не могут свободно дышать без очередной дозы средства.
Отказываться от сосудосуживающих капель лучше не самостоятельно, а вместе с ЛОР-врачом: так можно понять причину постоянной заложенности — аллергию, воспаление пазух, искривление перегородки или медикаментозный ринит. Врач оценит состояние слизистой, при необходимости проведет обследование и подберет безопасную схему отмены. Иногда препарат отменяют сразу, иногда — постепенно, например сначала оставляют его только для одной ноздри или уменьшают частоту применения.
Для облегчения состояния специалист может назначить другие средства, включая солевые растворы, противовоспалительные назальные препараты или лечение основного заболевания. Самостоятельно заменять одни сосудосуживающие капли другими не стоит: это обычно лишь продлевает зависимость и может ухудшить состояние слизистой. Если без спрея трудно дышать дольше нескольких дней или появились сухость, кровь, боль либо свист при дыхании, обратиться к ЛОРу нужно как можно скорее.
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