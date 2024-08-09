Ела стиральный порошок: как умирала трехлетняя девочка, которую мать бросила в запертой квартире

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В Кирове незадолго до своего дня рождения от голода скончалась маленькая девочка. Мать заперла трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. О последних днях жизни ребенка и мотивах матери расскажет редакция «Радио 1».
В Кирове мать заперла ребенка и уехала
21-летняя Мария Пленкина из Кирова заперла свою трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. Отсутствовала девушка более пяти дней. Позже выяснится, что все это время Пленкина находилась у своей подруги. Она заверяла, что с ребенком все в порядке и он находится под присмотром взрослых. Первой тревогу забила мать девушки. Из разговора с дочерью она поняла, что малышка находится дома одна. Прибыв в квартиру к дочери, женщина обнаружила уже мертвую внучку.
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Под открытыми окнами квартиры были разбросаны детские игрушки. Бросая их, девочка пыталась привлечь внимание прохожих, но на ее сигналы никто не обратил внимания.
Мучительная смерть от голода
Проведенная экспертиза показала, что трехлетняя малышка скончалась от переохлаждения, обезвоживания и голода. Установлено, что за некоторое время до смерти девочка ела стиральный порошок, видимо, чтобы утолить голод.
Приговор суда
Молодую мать приговорили к 13-ти годам лишения свободы. Приговор девушка встретила безэмоционально, заявив лишь то, что любила дочь. До своего четырехлетия малышка не дожила всего несколько дней.
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