Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе

Фото: iStock/charafeddine
Южную Осетию потрясло трагическое событие: молодой супруг застрелил жену и покончил с собой. Что произошло между избранниками и каким было последнее желание осетина перед смертью расскажет редакция «Радио 1».
Осетинец убил жену
В Цхинвальском районе Южной Осетии в ночь на шестое августа 30-летний мужчина в лесу расправился со своей супругой. После случившегося он позвонил своему соседу и во всем признался. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Рядом с телом женщины они обнаружили ее мертвого мужа.
Предсмертная записка
На месте убийства была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попросил похоронить его вместе с супругой. Он также перечислил имена тех людей, которые смогут пролить свет на причину трагедии.
Причины убийства
Знакомый семьи позже расскажет, что причиной кровавого конфликта между супругами могла стать ревность.
«Очень хороший был парень. Каждый день отвозил детей в школу в Цхинвал и обратно. Много работал. Но их жизнь разрушилась из-за ревности. Супруга сняла квартиру и переехала в Цхинвал», — рассказал сосед.
Фото: iStock/nixki
Как жила осетинская семья
Читайте также:
В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
Кабардинец убил подругу за отказ переспать с ним за деньги
Принял за любовника и зарезал: школьницы помогли найти убийцу, истязавшего 17-летнего подростка
Анастасия Хохлова