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Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе

09 августа 2024, 15:41
Фото: iStock/charafeddine

Фото: iStock/charafeddine

Южную Осетию потрясло трагическое событие: молодой супруг застрелил жену и покончил с собой. Что произошло между избранниками и каким было последнее желание осетина перед смертью расскажет редакция «Радио 1».


Осетинец убил жену


В Цхинвальском районе Южной Осетии в ночь на шестое августа 30-летний мужчина в лесу расправился со своей супругой. После случившегося он позвонил своему соседу и во всем признался. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Рядом с телом женщины они обнаружили ее мертвого мужа.
Предсмертная записка

На месте убийства была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попросил похоронить его вместе с супругой. Он также перечислил имена тех людей, которые смогут пролить свет на причину трагедии.


Причины убийства


Знакомый семьи позже расскажет, что причиной кровавого конфликта между супругами могла стать ревность.

«Очень хороший был парень. Каждый день отвозил детей в школу в Цхинвал и обратно. Много работал. Но их жизнь разрушилась из-за ревности. Супруга сняла квартиру и переехала в Цхинвал», — рассказал сосед.
Фото: iStock/nixki

Как жила осетинская семья


Соседи погибших отзывались о паре положительно. Глава семейства много работал, вел хозяйство. Супруга занималась воспитанием четырех детей. Знакомы молодые люди были давно. Осетинец женился на девушке, когда она еще училась в 10 классе Цхинвальской школы-интерната. Однако в ходе расследования выяснилось, что в семье было не все безупречно: убитая девушка ранее состояла на учете у психиатра за попытку самоубийства.

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Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца
СК проверит информацию о жестоком обращении с новорожденным ребенком в Махачкале
09 августа 2024, 15:31

Фото: iStock/blinow61

Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца, проводится процессуальная проверка. Об этом информирует Telegram-канал «‎СУ СК России по Республике Дагестан».
Сообщается, что девушка является многодетной матерью. Она систематически бьет детей, употребляет наркотические средства и ведет аморальный образ жизни. Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Набросился со спины и расцарапал шею: охранник напал на ребёнка в подмосковном ТЦ
В ТЦ «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка
09 августа 2024, 14:39

Фото: iStock/mactrunk

В торговом центре «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне между группой подростков и охранником произошёл конфликт, в результате которого работник ЧОПа набросился на 11-летнего мальчика, схватил его за шею и удерживал. Ребёнок испугался неадекватного поведения мужчины, заплакал и начал звать на помощь. Прохожие вступились за подростка.

По словам очевидцев, во время конфликта охранник кричал, что оттащит мальчика в находящийся неподалёку лесной массив и сломает ему там шею.

Причина нападения неизвестна. Родители пострадавшего уверяют, что никакого конфликта не было. Их сын просто выходил из ТЦ, после чего на него со спины напал охранник.

Врачи диагностировали у мальчика многочисленные раны.

По сообщениям администрации ТЦ «Пилот», охранника ранее уволили за битьё витрин в состоянии алкогольного опьянения в том же торговом центре. На него написали заявление, однако из отделения полиции его отпустили.

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#торговый центр
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Преступная группировка похитила тысячи человеческих тел для изготовления протезов
Из крематориев Китая похитили 4 тыс. тел для изготовления протезов
09 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Китае преступники похитили из крематориев и медлабораторий порядка четырёх тысяч тел для изготовления медицинских протезов. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на юриста И Шэнхуа.
Отмечается, что в настоящее время полиция города Тайюань расследует дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов. Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконным путём скупала части тела в нескольких провинциях Китая. Всего за незаконный оборот костных тканей она заработала порядка 53 миллионов долларов.

Во время обыска полиция изъяла у компании 18 тонн костей и свыше 4 тысяч готовым или практически завершённых протезов.

Среди многочисленных поставщиков человеческих останков числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. Сотрудники его и других крематориев сотрудничали с преступниками и самостоятельно готовили тела к транспортировке и дальнейшей обработке.

В общей сложности было задержано 75 подозреваемых в участии в данной преступной схеме.

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#тела
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Привязал к бамперу и протащил по асфальту: как ростовчанин истязал жену из-за ревности
09 августа 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Motortion

В поселке Реконструктор, расположенном в Ростовской области, 38-летний житель совершил страшное преступление против своей сожительницы. Ее тело было найдено в лесополосе 10 июня. Страшные подробности расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».

Избил и привязал к бамперу


Следственные органы сообщили, что мужчина в ходе ссоры, вызванной ревностью, жестоко избил женщину, а затем привязал ее ноги к бамперу своего рабочего микроавтобуса и протащил по асфальту до ближайшей лесной зоны. После чего, еще живой женщине, сожитель нанес смертельные удары кувалдой по голове.

По горячим следам подозреваемый был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Свидетель, сосед дома, стал очевидцем ужасной сцены. Он рассказал, что в три часа ночи, выйдя покурить, услышал крики и заметил движение, первоначально приняв это за попытку женщины догнать мужчину. Однако ему стало ясно, что тот тащит ее к машине. Свидетель пытался догнать подозреваемого на своем автомобиле, но не смог из-за высокой скорости. По его словам, обвиняемый свернул в сторону трассы и уехал к карьерам, где и произошло ужасное убийство.
Фото: istockphoto / Anton Minin

Причины расправы над супругой


Портал DonDay ссылается на источник, утверждая, что у погибшей с партнером наблюдались длительные напряженные отношения, вызванные взаимной ревностью. Мужчина настаивал на том, чтобы женщина прекратила общение со своим бывшим, в то время как она выдвигала обвинения за предполагаемую измену ей.
Накануне трагедии пара употребляла алкоголь, что обострило возникшие между ними конфликты и старые обиды.

У погибшей Ростовчанки было 2 детей, ее малолетняя дочь в момент происшествия, спала в доме. Утром девочка узнала об ужасной судьбе своей матери.

«В доме пары находилась двухлетняя дочь, которую женщина родила от другого мужчины. Когда ребенок проснулся, мама уже не дышала. У погибшей не было детей с подозреваемым, но у нее есть старший сын, который живет с бабушкой», — сообщил источник DonDay.

По словам подруги жертвы, девочку забрал к себе ее биологический отец. У нее также есть брат 21 года. Подруга отметила, что о новом партнере убитой в поселке не отзывались хорошо, они прожили вместе менее года.

«С первым мужем она рассталась. Новый сожитель, похоже, был проблемным», — добавила она.

По фактам случившегося «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

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Девушке разорвало промежность в российском аквапарке
Девушке разорвало промежность в аквапарке в Сургуте
09 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/YouraPechkin

В аквапарке «Аквамарин» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа девушке разорвало промежность во время спуска с горки. Об этом сообщает Ural Mash.
Согласно сообщению, 21-летняя девушка нарушила технику безопасности и раздвинула ноги во время спуска с горки. Пострадавшей девушке вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу.

Там у нее диагностировали разрыв интимной зоны. Хирурги зашили пациентке промежность, и сейчас она восстанавливается, однако ходить пока не может.

При этом пострадавшая после выписки планирует подать в суд на аквапарк.

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ФСБ задержала мужчину за съёмку последствий атаки ВСУ на Курскую область
ФСБ задержала жителя Октябрьского за съёмку последствий атаки ВСУ
09 августа 2024, 13:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего жителя села Октябрьское в Курской области за съёмку последствий атаки ВСУ и передачу кадров украинскому Telegram-каналу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье о шпионаже.

В ходе допроса мужчина признался, что снимал видео и передавал его по заданию неизвестных. За выполнение этой «работы» ему пообещали денежное вознаграждение и, в дальнейшей перспективе, гражданство одной из стран НАТО.

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Мэр Суджи Слащев: в городе все нормально, идет эвакуация
Мэр курской Суджи Слащев заявил, что в городе все нормально и идет эвакуация
09 августа 2024, 11:57

Фото: istock/Lubo Ivanko

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев заявил, что в городе «все нормально», ведется эвакуация. Об этом он рассказал в беседе с RT. Он также добавил, что в Судже сейчас есть проблемы с мобильной связью.
«Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — отметил мэр.
По словам Слащева, в городе неустойчиво работает мобильная связь и в целом предстоит много работы.

Ранее жительница Суджи Раиса Соловьева рассказала, что во время эвакуации мирных жителей в Курск, украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для мирного населения.
«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала Раиса Соловьева, подчеркивая, что инцидент был крайне напряженным и опасным.
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Машина на окраине города, а колготки – в промзоне: странности в исчезновении Сэсэг Буиновой
Странности в исчезновении «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой
09 августа 2024, 11:45

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В ночь на 12 апреля 2024 года пропала «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Спустя четыре месяца после пропажи так и не удалось выяснить, что же случилось с женщиной.
Она всегда мечтала получить титул «Миссис Бурятия». И вот в 2024 году ей посчастливилось осуществить свою мечту. Однако радость длилась недолго – спустя пять дней после финала конкурса Буинова таинственно исчезла.


Исчезновение Сэсэг


По рассказам родственников и знакомых в день пропажи Сэсэг отправилась таксовать. Примерно в 22:00 она закончила работать и поехала на встречу с подругами. Недолго посидев с ними, она сказала, что поедет домой к детям (сыновья 8 и 10 лет). Однако дома она так и не появилась. Последний раз она попала на камеры видеонаблюдения в районе 22:25, когда в её машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев.

На следующий день, 13 апреля, появились первые сообщения о пропаже женщины. Её телефон был отключен, а последний раз в соцсети она заходила 12 апреля в 06:26. В этот же день стало известно и об исчезновении Норбоева.

Странные детали дела

Фото: iStock/Максим Шмаков

Автомобиль Буиновой был найден спустя три дня после пропажи пары на окраине Улан-Удэ, где нет ни одной камеры наружного наблюдения, по которым можно было бы отследить маршрут следования авто. В салоне машины была обнаружена кровь женщины.

Спустя ещё несколько дней в промзоне, недалеко от оставленной машины, были найдены вещи Буиновой (колготки) и Норбоева (одежда, документы, банковские карты). Тогда стали рассматривать версию об убийстве.

Позднее выяснилось, что в ночь пропажи после Норбоева в автомобиль Буиновой подсел ещё один мужчина, личность которого следствие не раскрывает. Однако распространилась версия, что он связан с правоохранительными органами, поскольку с пропаже женщины явно участвовал профессионал, которому удалось не оставить следов и искусно спрятать тела.

В настоящее время дело не раскрыто, но предполагается, что оно всё же связано с конкурсом «Миссис Бурятия». Или же есть версия, что Буинова и Норбоев состояли в романтических отношениях, что и могло послужить поводом для их пропажи. Однако родственники утверждают, что женщина ни за что не бросила бы своих детей.

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Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело
09 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/SB Arts Media

Девятилетняя девочка из Вологды бесследно исчезла, пока ее мать находилась в алкогольном опьянении. На третий день поисков ребенок был найден мертвым. Что шокировало местных жителей после обнаружения тела и почему девочку не кинулись искать сразу после пропажи расскажет редакция «Радио 1».

В Вологде пропала второклассница


Трагедия произошла в Вологде в 2021 году. Девятилетняя Ксюша ушла гулять со своей подругой и больше не вернулась домой. Мать пропавшей не сразу обратила внимание на то, что девочки нет в доме, так как была сильно пьяна. Семья, в которой воспитывалась Ксюша, была неблагополучной. Мать практически не занималась воспитанием дочери. У школьницы не было отдельного спального места и письменного стола.

Соседка семейства позже расскажет правоохранителям, что девочка часто бродила одна и не хотела возвращаться после занятий домой.


Поиски пропавшей девочки


Фото: iStock/Stivog


К поискам Ксюши были подключены правоохранители, волонтеры и неравнодушные местные жители. Мать девочки поняла, что дочери нет дома, лишь на следующий день. Первой зацепкой правоохранителей стал рюкзак девочки, который висел на заборе заброшенного дома. Помогли установить местонахождение Ксюши показания ее подруги, которая сообщила, что в день пропажи к ним подошла взрослая женщина, угостила конфетами и позвала домой.

Через время незнакомка выпроводила одноклассницу Ксюши, что происходило дальше до сих пор не известно.

Девочка найдена мертвой


На третий день поисков местонахождение девочки было установлено. Оказалось, что все это время Ксюша находилась в доме у той самой женщины, заманившей детей к себе в дом. Что произошло и почему с девочкой так жестоко расправились неизвестно. Хозяйка дома была задержана и позже помещена в психиатрическую лечебницу.

Каких-либо объяснений злоумышленница не дала. Однако очевидцы, которые участвовали в поисках, позже расскажут, на девочке не было живого места.

«Когда я увидела, у меня голова закружилась», «Нам Ксюшу даже не показывают, потому что там нет на что смотреть», — рассказали шокированные жители Вологды.

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