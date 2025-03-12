«Электрическая ванна»: стали известны результаты проверки крупнейшего застройщика

Бывшего главу Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Александра Бережного задержали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По данным авторов публикации, 49-летнего генерал-майора взяли сотрудники ФСБ России.