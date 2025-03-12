«Электрическая ванна»: стали известны результаты проверки крупнейшего застройщика

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Проект «SHOT Проверка» опубликовал новый выпуск, он посвящен качеству строительства и обслуживания ЖК от крупнейшего российского застройщика — компании ПИК.
Расследователи обнаружили множество грубых нарушений — от незаземленных ванн до дефектов вентиляции в домах.
Один из героев выпуска, бывший техник компании ООО «СП эксплуатация», учрежденной ООО «ПИК-Ресурс», Алексей Шляев рассказал о своем опыте работы в этой организации. По его словам, он часто сталкивался с аварийными ситуациями. К примеру, в один из дней, случилась авария на сетях и подвал с электрическими щитками затопило водой. Это угрожало не только жильцам дома, но и обслуживающему персоналу.
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Один из героев выпуска, бывший техник компании ООО «СП эксплуатация», учрежденной ООО «ПИК-Ресурс», Алексей Шляев рассказал о своем опыте работы в этой организации. По его словам, он часто сталкивался с аварийными ситуациями. К примеру, в один из дней, случилась авария на сетях и подвал с электрическими щитками затопило водой. Это угрожало не только жильцам дома, но и обслуживающему персоналу.
«Застройщик, игнорируя действующее законодательство, не устраняет недостатки в установленный законом срок. А если и устраняет, то только в той части, где это можно выполнить с минимальными затратами», — отметил он.Читайте также:
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