Электричка столкнулась с автомобилем «Хавал» в Самарской области

25 июля 2026, 23:06

Один человек погиб в результате ДТП электрички и автомобиля в Самарской области

Фото: Istock / Karen Vardanian

В Самарской области произошло смертельное ДТП с участием электрички и легкового автомобиля. Инцидент случился в районе посёлка Печерские Выселки на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.