Электричка столкнулась с автомобилем «Хавал» в Самарской области
Один человек погиб в результате ДТП электрички и автомобиля в Самарской области
В Самарской области произошло смертельное ДТП с участием электрички и легкового автомобиля. Инцидент случился в районе посёлка Печерские Выселки на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, поезд столкнулся с автомобилем марки «Хавал». В результате аварии один человек погиб, ещё один получил травмы.
На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым автомобиль оказался на железнодорожных путях в момент приближения состава.
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