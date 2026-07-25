Пятилетняя девочка утонула в пруду в Татарстане
В Татарстане произошла трагедия — пятилетняя девочка погибла во время нахождения у водоёма в Мензелинском районе. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Ребёнок утонул в пруду, который не был оборудован для официального купания. По предварительной информации, место, где произошёл несчастный случай, не имело необходимых условий для безопасного отдыха у воды.
Обстоятельства гибели ребёнка сейчас устанавливаются, специалисты выясняют, как именно произошла трагедия и кто находился рядом с девочкой в момент происшествия.
По факту случившегося организована проверка. Правоохранители дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего и установят причины, которые привели к гибели пятилетнего ребёнка.
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