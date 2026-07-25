Появились детали в деле Фёдора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
Фёдор Мехнин, которого подозревают в убийстве 12-летней Миланы Наумовой, оказался причастен к другим тяжким преступлениям. По информации связанного с силовыми структурами Telegram-канала, с 2008 года мужчина мог совершить серию нападений на женщин.
Как утверждается, Мехнин знакомился с незнакомками и предлагал им подвезти. Однако вместо этого, по данным источника, он увозил их в безлюдные места, где угрожал оружием и совершал насильственные действия. Всего следователи рассматривают информацию как минимум о десяти возможных эпизодах.
Напомним, в начале июля тело 12-летней Миланы Наумовой обнаружили после того, как девочка отправилась в лесную зону собирать лисички и не вернулась домой. Позже по подозрению в её убийстве был задержан Фёдор Мехнин. Сейчас правоохранители продолжают расследование обстоятельств произошедшего.
Читайте также: