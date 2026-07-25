Появились детали в деле Фёдора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

25 июля 2026, 22:34

Убийца Фёдор Мехнин оказался фигурантом дела о серии изнасилований

Фото: Istock / gorodenkoff

Фёдор Мехнин, которого подозревают в убийстве 12-летней Миланы Наумовой, оказался причастен к другим тяжким преступлениям. По информации связанного с силовыми структурами Telegram-канала, с 2008 года мужчина мог совершить серию нападений на женщин.