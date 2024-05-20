В московском ресторане произошел сильный пожар

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В ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве произошел крупный пожар, сообщил Telegram-канал Shot.
Возгорание было локализовано на площади 350 квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания, и из него самостоятельно эвакуировались 12 человек, включая сотрудников и посетителей. На месте работают экстренные службы.
Ранее МЧС сообщило о пожаре в Приморском районе на Богатырском проспекте 55, корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров.
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